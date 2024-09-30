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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نعيم قاسم: حزب الله سيتابع ما رسمه حسن نصر الله لمواجهة إسرائيل

نعيم قاسم
نعيم قاسم
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في أول ظهور لقيادي في الحزب منذ اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أكد نائبه نعيم قاسم أن الحزب سيختار أمينا عاما في أقرب فرصة، مشددا على جاهزية عناصر الحزب للالتحام البري.


قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، إننا فقدنا قائدا عاش حاملا خط الخميني.

 

وأضاف أن حزب الله سيتابع ما رسمه حسن نصر الله، ولن نتزحزح عن مواقفنا رغم فقدان عدد من القادة بحزب الله.

وأوضح نعيم قاسم، أن حزب الله لن يتزحزح عن مواقفنا في مواجهة إسرائيل لمساندة غزة والرد على الاغتيالات.

وقال إن ما سيقوم به الحزب ضد إسرائيل هو الحد الأدنى مما يتطلبه الميدان، مضيفا أن حزب الله جاهز للتصدي لأي توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان.
 

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