الأوبرا: قرب نفاد تذاكر بحيرة البجع لفرقة باليه سان بطرسبرج الروسية

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد اقتراب نفاد تذاكر عروض بحيرة البجع لفرقة باليه سان بطرسبرج الروسية والمقامة على مدار 4 أيام بالقاهرة والإسكندرية فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 2 ، 3 ، 4 أكتوبر على المسرح الكبير ومساء السبت 5 أكتوبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية .

وقالت الدكتورة لمياء زايد إن نسبة إشغال المسرح الكبير وأوبرا الإسكندرية بلغت 96 ‎%‎ حتى الآن ومن المنتظر اكتمال حجز كل المقاعد خلال الساعات القادمة مما يعكس رغبة الجمهور فى تلقى جرعة ابداعية جادة.

وأشارت إلى أن الإقبال على مختلف الوان فنون الأوبرا يؤكد ارتفاع الوعى الجمعى كما يعبر عن قدرة أفراد المجتمع على انتقاء المواد الفنية الراقية ، مضيفة أن الأوبرا على مدار تاريخها نجحت بفنونها المميزة فى اجتذاب شرائح عمرية واجتماعية متنوعة .

من جانبها أعربت كيريل سافين المدير الفنى لفرقة باليه سان بطرسبرج عن سعادتها بزيارة مصر وتقديم عروض على أرضها ، وأكدت أن الأوبرا المصرية باتت احد اهم دور الاوبرا فى العالم بما تملكه من إمكانات فنية وبشرية ، مشيرة إلى أهمية الثقافة والفنون فى مد جسور التواصل بين البشر رغم اختلاف اللغات ، واوضحت قدرة الإبداع على الارتقاء بالمشاعر الانسانية ونشر القيم النبيلة فى المجتمعات .