بالفيديو| «لبنان» عيون تحمل الألم والأمل في مواجهة العدوان الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "لبنان.. عيون تحمل الألم والأمل في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وقال التقرير: "في لبنان ترى عيونا فيها الألم والأمل في آن واحد مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على بلادهم، ترى اللبنانيين يتألمون لما يحدث في ظل هذا العدوان من قصف وغارات تسفر عن سقوط شهداء ومصابين ولكن تراهم أيضا يرون الأمل في حدوث انفراجات قادمة قريبا".

وأضاف: "ما يمر به لبنان على أيدي جيش الاحتلال في الوقت الراهن ليس بجديد على اللبنانيين فهم يتحدثون عن الأزمات التي مرت ببلادهم على مدار سنوات ماضية والحلول السياسية التي قابلتها".

وتابع: "مشاعر متضاربة تنتاب اللبنانيين مع عدوان إسرائيلي يستهدف مدنهم وبلداتهم في أي لحظة، إلا أن ثقتهم في انتهاء المشهد الحالي هي سيدة الموقف".