ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو| «لبنان» عيون تحمل الألم والأمل في مواجهة العدوان الإسرائيلي

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "لبنان.. عيون تحمل الألم والأمل في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وقال التقرير: "في لبنان ترى عيونا فيها الألم والأمل في آن واحد مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على بلادهم، ترى اللبنانيين يتألمون لما يحدث في ظل هذا العدوان من قصف وغارات تسفر عن سقوط شهداء ومصابين ولكن تراهم أيضا يرون الأمل في حدوث انفراجات قادمة قريبا".

وأضاف: "ما يمر به لبنان على أيدي جيش الاحتلال في الوقت الراهن ليس بجديد على اللبنانيين فهم يتحدثون عن الأزمات التي مرت ببلادهم على مدار سنوات ماضية والحلول السياسية التي قابلتها".

وتابع: "مشاعر متضاربة تنتاب اللبنانيين مع عدوان إسرائيلي يستهدف مدنهم وبلداتهم في أي لحظة، إلا أن ثقتهم في انتهاء المشهد الحالي هي سيدة الموقف".

لبنان العدوان الإسرائيلي على لبنان