بطريرك الموارنة بلبنان يشدد على أهمية انتخاب رئيس ووقف الحرب

أشار مسؤول الإعلام في المقر البطريركي في بكركي بلبنان وليد غياض ​بعد لقاىه مع البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وبحضور وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو والوفد المرافق، في حضور السّفير الفرنسي هيرفي ماغرو، إلى أنّ "زيارة بارو هي للتّضامن والاستطلاع والدّفع بملفّات أساسيّة إلى الأمام".

ولفت إلى أنّ "بارو ركّز في حديثه على أهميّة انتخاب رئيس للجمهوريّة، كأساس وأولويّة، مع التّأكيد على أهميّة وقف الحرب".

مضيفا ان الراعي تحدث مرارا عن اهمية وجود حكومة لكي تحكم لبنان وتوقف الحرب