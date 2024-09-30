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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رسامة 3 رهبان جدد لدير الشايب بالأقصر

ارشيف
ارشيف
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أتم الأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس “الشايب” بالأقصر، اليوم الاثنين، صلوات الرهبنة لثلاثة من طالبى الرهبنة بالدير، وذلك بعد إجتيازهم فترة الاختبار الرهبانى المقررة، والرهبان الجدد هم
 الراهب زكريا الشايب
الراهب باخوميوس الشايب
 الراهب هيرمينا الشايب وأشترك معه  فى جميع الصلوات الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر وتوابعها والذى ترأس القداس الألهى والأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت وتوابعه والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر أدفو.

كما أشترك كثير من الأباء الرهبان والأباء الكهنة من مختلف الأديرة ومختلف الأيبارشيات إلى جانب الشعب الغفير من الأقصر ومن مختلف المحافظات، كان اليوم سبب بركة للكثيرين، والتى عمت فيه البهجة والفرحة لجميع الحضور، وأخذت الصور التذكارية لهذه الرسامة المباركة.

اقبا أقباط