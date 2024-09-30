رئيس حي غرب الإسكندرية تتفقد أعمال النظافة وإزالة الإشغالات "صور"

تفقدت المهندسة نهي خليفة، رئيس حي غرب الإسكندرية، الحالة العامة للنظافة وتقليم الاشجار ورفع كفاءة الاضاءة وإزالة الاشغالات بنطاق الحي، وفقاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية.

وفي هذا الصدد، تفقدت رئيس الحي حالة النظافة بكل من شوارع باب الملوك، عامود السواري ، الناصرية ، محور المحمودية ، ذو الفقار ، الاشوان ومنطقة كوم الشقافة.

وتابعت رئيس الحي، قيام ادارة الحدائق بالحي باعمال تقليم الاشجار أمام منطقة آثار كوم الشقافة وجمع ورفع مخلفات التقليم.

وفي سياق متصل، تابعت رئيس الحي قيام ادارة الكهرباء بالحي باعمال الصيانة والانارة بشوارع باب الملوك وعامود السواري وكذا رفع جميع الاسلاك الكهربائية العشوائية من الاعمدة بشارع الناصرية وسور منطقة آثار كوم الشقافة.

كما تابعت رئيس الحي قيام ادارة الرصد البيئي بالحي برفع مخافات تقليم الاشجار من داخل منطقة اثار كوم الشقافة وكذا رفع الرديم والاتربة من محور المحمودية

كما تم ازالة كافة الاشغالات بشارع باب الملوك وشارع عامود السواري والتمركز بالشارع لعدم معاودة الاشغالات، وذلك بوجود المتابعه الميدانيه واشغال الطريق والحدائق والرصد البيئي بالحي ومسئولي نهضه مصر.

ومن جانبها، شددت رئيس الحي على تكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة والمنتظمة علي رفع القمامة وكذا الرفع الفوري لمراكز تجمعات القمامة والكنس اليدوي بالشوارع.