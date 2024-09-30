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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ملاحة بورسعيد: تأسيس أول شركة لمخلفات السفن برأسمال 100 مليون جنيه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أكد النائب عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة في بورسعيد، وعضو مجلس الشيوخ، على أن الغرفة بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس أول شركة مساهمة للعمل في مخلفات السفن تمهيدا لتدشينها ديسمبر المقبل، وذلك برأسمال 100 مليون جنيه، في إطار اهتمام الغرفة بدعم صناعة النقل البحري.

 

ملاحة بورسعيد: تأسيس أول شركة لمخلفات السفن برأسمال 100 مليون جنيه

 

 

وأشار، خلال استقبال اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد ، مجلس إدارة غرفة الملاحة، إلى أن مهن البحر من أقدم المهن في المحافظة، ولذلك لابد من العمل على تطويرها وحل المشكلات التي تواجه أصحاب المهن وأصحاب التوكيلات الملاحية.

وأكد رئيس غرفة الملاحة، على أن العاملين بالملاحة والمهن غير المباشرة يمثلون قطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنهم يسعون لتذليل كافة العقبات لخدمة هذا القطاع من خلال توفير خدمات مناسبة والتي من بينها إنشاء نادي غرفة الملاحة ببورسعيد في أرض النوادي غرب بورسعيد.

كما أكد النائب عادل اللمعي، على أنه سيجرى إعادة ربط البواخر في ميناء غرب بورسعيد، لتنشيط الخدمات الملاحية واللوجيستيات والحركة التجارية، وذلك بعد أن صدق على ذلك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

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