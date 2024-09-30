"القومى للمرأة" يواصل تنظيم تدريبات ريادة الأعمال للسيدات بقرى حياة كريمة في أسوان

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تنظيم سلسلة تدريبات لريادة الأعمال ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأيضاً المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والإجتماعى للأهالى والمواطنين بقرى المرحلة الثانية المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

5 تدريبات استهدفت توعية 125 من السيدات

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، والوحدات القروية تم تنظيم 5 تدريبات إستهدفت توعية 125 من السيدات داخل جمعيات تنمية المجتمع .

وأوضحت أن هذه الدورات تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات، وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

1000104681

1000104675

1000104673

1000104679