ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"القومى للمرأة" يواصل تنظيم تدريبات ريادة الأعمال للسيدات بقرى حياة كريمة في أسوان

تدريبات لريادة الأعمال
تدريبات لريادة الأعمال ضمن فعاليات بداية جديدة لبناء الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تنظيم سلسلة تدريبات لريادة الأعمال ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأيضاً المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لدعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والإجتماعى للأهالى والمواطنين بقرى المرحلة الثانية المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

5 تدريبات استهدفت توعية 125 من السيدات

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، والوحدات القروية تم تنظيم 5 تدريبات إستهدفت توعية 125 من السيدات داخل جمعيات تنمية المجتمع .

وأوضحت أن هذه الدورات تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتخصصة لتنمية المهارات، وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

1000104681
1000104681
1000104675
1000104675
1000104673
1000104673
1000104679
1000104679
1000104677
1000104677
بداية جديدة لبناء الإنسان حياة كريمة قرى حياة كريمة قومي المرأة أخبار محافظة أسوان