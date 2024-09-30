غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمين بتهمة قتل سوداني بالهرم

تستكمل غدا الثلاثاء، محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة 7 متهمين بتهمة قتل سوداني، على خلفية احتجازهم للمجني عليه، بعد وجود خلافات مادية بينهم، بمنطقة الهرم غرب محافظة الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (54143 /2023 - جنايات قسم الهرم) والمقيدة برقم (3685 /2023- كلي أكتوبر)، أن النيابة العامة اتهمت 7 متهمين وهم:

المتهم الأول: (صابر. ع. ص. س) 21 سنة- نجار- مقيم بالطوابق فيصل.

المتهم الثاني: (عيد. س. ع. م) 24 سنة- سائق.

المتهم الثالث: (اسلام. ر. م. ش) 22 سنة- سباك- مقيم فيصل الجيزة.

المتهم الرابع: (عبد الرحمن. س. ع. م) 22 سنة- سباك- مقيم بالدقي الجيزة.

المتهم الخامس: (حسن. م. د. أ) 25 سنة- سائق- مقيم بالطوابق فيصل.

المتهم السادس: (مصطفى. ك. ش. م) 30 سنة- صاحب محل إكسسوارات- مقيم بالطوابق فيصل.

المتهم السابع: (أمير. ك. م. د) 38 سنة- عامل- مقيم بالمريوطية فيصل.

لأنهم في 25/ 11/ 2023 بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه (فضل الله. ع. ف) عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد إذ نشب بين المجني عليه والمتهمين من الأول وحتى الخامس، خلافات مادية بين الطرفين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على استدراجه واحتجازه بمسكن المتهم السابع، فأقعدوا بذلك مقاومته سالبين حريته غير عابئين بطريقة خلاصة من مكرهم.

وقد اقترفت بجناية القتل جنايتان آخرتين، الأولى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان، خطفوا بالإكراه المجنى عليه سالف الذكر إذ أنه وعلى اثر خلافاتهم المالية معه عقدوا العزم وبيتوا النية على استدراجه واحتجازه ومن ثم طلب فدية لإطلاق سراحه، والثانية هي قيام المتهمون بإجباره على التواصل مع أهليته طالبين فدية لإخلاء سبيله وتمكنوا بتلك الوسيلة من الحصول على مبتغاهم.