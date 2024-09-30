جامعة حلوان تواصل إجراءات الكشف الطبي لطلابها الجدد

تواصل جامعة حلوان إجراءاتها للكشف الطبي على الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلياتها للعام الدراسي 2024-2025، حيث أعلنت الجامعة عن إتمام الكشف الطبي لـ 20,528 طالبًا وطالبة حتى الآن, تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الطلاب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم منذ بداية مشوارهم الأكاديمي.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد خلال عملية الكشف الطبي. وقال: "نحرص على تقديم جميع التسهيلات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مع الالتزام التام بإجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية".

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للإدارة الطبية بالجامعة (http://mede.helwan.edu.eg). وأضاف أن الفحوصات تُجرى في مقر الإدارة العامة للشؤون الطبية بالحرم الجامعي، مع تخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب لمنع التكدس.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، إلى أنه يتم إنشاء ملف صحي لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن على الطلاب الجدد تسجيل بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الاسم والرقم القومي والكلية، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي التي تحدد موعد الكشف المخصص لهم.

تستمر جامعة حلوان في استقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع طلابها، وحرصها على متابعة حالتهم الصحية طوال مسيرتهم الأكاديمية، وتتم تحت إشراف الاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.