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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل  ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة ( WADI TIBA ) و التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 62602 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية  حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31718 طن تشمل : 8000 طن يوريا و 1123 طن ملح و 271 طن رمل و 3399 طن اسمنت و 15841 طن كلينكر و 3084 طن مولاس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50178 طن تشمل : 4323 طن حديد و 15900 طن سكر و 13000 طن فول صويا و 927 طن خردة و 761 طن خشب زان و 4767 طن قمح و 10500 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 120 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1826 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111446 طنًا  ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184311 طنًا  .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5466 حركة .

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