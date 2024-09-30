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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تسييم 22 شماسا بكنيسة رئيس الملائكة بالمنيا

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
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صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الام سارة للراهبات، القداس الالهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والبابا كيرلس السادس بقرية إسحق برسوم - المنيا .

والقى أسقف المنيا عظة روحية بعنوان "المعوقات التى تواجه الإنسان فى ارتباطه بربنا من خلال شخصية زكا"، ثم قام بسيامة عدد ٢٢شماس من أبناء الكنيسة في رتبة ابصلتس.

 وبارك  الأنبا مكاريوس جميع الشعب، ثم تفقد  أعمال الإنشاءات بالكنيسة، وشارك في صلاة القداس الالهي القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية والقس دانيال ماهر كاهن الكنيسة، وحضر بعد القداس القس بطرس سامى، القس توماس سمير ، القس يواقيم نادى والقس اغناطيوس عبيد.

 

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الأنبا مكاريوس اسقف المنيا وتوابعها رئيس دير الام سارة للراهبات كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والبابا كيرلس السادس المنيا