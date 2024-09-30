تسييم 22 شماسا بكنيسة رئيس الملائكة بالمنيا

صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الام سارة للراهبات، القداس الالهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والبابا كيرلس السادس بقرية إسحق برسوم - المنيا .

والقى أسقف المنيا عظة روحية بعنوان "المعوقات التى تواجه الإنسان فى ارتباطه بربنا من خلال شخصية زكا"، ثم قام بسيامة عدد ٢٢شماس من أبناء الكنيسة في رتبة ابصلتس.

وبارك الأنبا مكاريوس جميع الشعب، ثم تفقد أعمال الإنشاءات بالكنيسة، وشارك في صلاة القداس الالهي القمص إفرايم عدلي وكيل المطرانية والقس دانيال ماهر كاهن الكنيسة، وحضر بعد القداس القس بطرس سامى، القس توماس سمير ، القس يواقيم نادى والقس اغناطيوس عبيد.

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