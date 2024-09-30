الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو كمساعدات إنسانية إضافية للبنان

أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 10 ملايين يورو كمساعدات إنسانية إضافية لمساعدة الأشخاص المتضررين من تصعيد الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل.



وذكرت المفوضية - في بيان رسمي، نشرته عبر موقعها الرسمي - أن هذا التمويل الطارئ يرمي إلى معالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا مثل الحماية والمساعدة الغذائية والمأوى والرعاية الصحية حيث يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم من خلال حشد جميع أدوات الاستجابة للطوارئ المتاحة، بما في ذلك من خلال استخدام آلية الحماية المدنية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم في 2024 حوالي 74 مليون يورو كمساعدات إنسانية لمساعدة السكان المعرضين للخطر في لبنان، بما في ذلك هذا التخصيص.. موضحا أن الصراع الأخير تسبب في نزوح السكان في لبنان من المناطق المتاخمة لإسرائيل، حيث تشير أحدث البيانات إلى أن ما لا يقل عن 90530 نازحًا جديدًا في لبنان بالإضافة إلى ما يقرب من 112 ألف نازح منذ أكتوبر 2023، وهناك بالفعل مئات الضحايا والجرحى بين المدنيين.