جهاز تنمية المشروعات يدعم رواد الأعمال بالمنوفية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل العمل بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، التي تهدف أحد محاورها إلى تشجيع ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشروعات في مصر، حيث يحرص الجهاز على المشاركة في توفير الدعم الشامل لرواد الأعمال وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والبرامج، مما يسهم في زيادة فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك علي هامش تنفيذ عدد من أنشطة الجهاز بمحافظة المنوفية وشملت تدريب على المهارات الريادية وريادة الأعمال بالتعاون مع مديرية القوى العاملة ونقابة المهندسين بالمحافظة و بحضور ايهاب حجازي مدير فرع الجهاز بالمنوفية واستهدف هذا التدريب ثقل مهارات خريجي برنامج التدريب الفني بالقوى العاملة على كيفية البدء في مشروع ناجح والاستمرار فيه كما تم عقد لقاء بمستثمري مدينة السادات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي يتيحها الجهاز وعقد اجتماع مع مديري أفرع البنوك بمدينة السادات للتعريف بالقانون والتيسيرات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة إلى التعريف بمزايا وتيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/ 2020

و اشار باسل رحمي، إلى أنه تم التنسيق بين الجهاز وجامعة المنوفية للمشاركة بمؤتمر التمكين الاقتصادي للشباب المقام بالجامعة وذلك لاستعراض دور ومجهودات الجهاز بمجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب، مؤكدا استمرار تقديم الجهاز لمجموعة واسعة من الخدمات والدعم للشباب، مما يساهم بشكل كبير في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة واقعية وإمكانية استفادة رواد الأعمال في محافظة المنوفية من خلال المشاركة في البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وطلب الاستشارات الفنية والإدارية من الخبراء المتخصصين لدى الجهاز.

ووجه رحمي الدعوة لجميع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات بمحافظة المنوفية للتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم، مضيفا أن الجهاز ملتزم بدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني