القبض على 9 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة المنازل بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 9 أشخاص كونوا تشكيلين عصابيين لسرقة المنازل والمواطنين.

تعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص " 5 منهم يحملون "جنسية إحدى الدول") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن، وعُثر بحوزتهم على (كمية من المشغولات الذهبية والفضية – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 33 ساعة مختلفة الأنواع – مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية - الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة).. واعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة، وأرشدوا عن كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئا النية" (صاحب محل مصوغات ، بائع بالمحل) تم ضبطهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات المستولى عليها واتهموهم بالسرقة.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المواطنين، وأقروا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة، وأرشدوا عن كل المسروقات المستولى عليها لدى (3 عملاء سيئى النية) تم ضبطهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.