أوكرانيا: تسجيل 153 اشتباكا على طول خط المواجهة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /الإثنين/ تسجيل 153 اشتباكا قتاليا على طول خط المواجهة مع الجيش الروسي خلال الـ(24) ساعة الماضية، وكانت التطورات الأكثر توترا في اتجاه بوكروفسك الاستراتيجي.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان لها - "في الساعات الـ(24) الماضية، تم تسجيل 153 اشتباكا قتاليا. وكان الوضع الأكثر سخونة في اتجاه بوكروفسك بينما كانت القوات الروسية نشطة أيضا في محور كوراخوف".

وأضاف البيان أن الروس ضربوا أمس مواقع دفاعية ومناطق مأهولة بالسكان في أوكرانيا بصاروخ وشنوا 88 غارة جوية وأسقطوا 146 قنبلة انزلاقية. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق أكثر من 4400 ذخيرة مدفعية وقذائف هاون، بما في ذلك 141 قذيفة مدفعية نفاثة.

في المقابل، شنت القوات الجوية الأوكرانية ووحدات الصواريخ والمدفعية 14 ضربة على تجمعات بشرية روسية وأصابت منظومتين للدفاع الجوي ونظام حرب إلكترونية.

وأخيرا، أشارت الهيئة إلى أن روسيا أطلقت أيضا قنابل انزلاقية في منطقة كورسك، حيث تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بغارة.

ووفقا للبيانات الرسمية، نفذت روسيا 21 غارة جوية على مدار أمس /الأحد/، وذلك باستخدام 30 صاروخا من نوع KAB. في الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية إلحاق خسائر كبيرة بالقوى البشرية والمعدات المعادية، مما أدى إلى استنزاف الروس على طول خط التماس بالكامل.