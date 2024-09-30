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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة عامل، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة عابدين، حيث تم العثور علي بحيازته مبالغ مالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص، مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظرًا لعمله في مجال السياحة رغب في شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لغسـلهم 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

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