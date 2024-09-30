اليوم.. الحوار الوطني يجتمع لمناقشة الدعم

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة قضية الدعم وتطبيق أحد النظامين النقدي أو العيني، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الدعم قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق

وكانت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، قد نشرت منشورًا أكدت فيه أنه أثناء متابعة الأمانة الفنية للحوار الوطني لجميع ردود الفعل، وتعليقات الخبراء والمواطنين الخاصة بقضية الدعم، كانت هناك العديد من الآراء ترى ضرورة التحول من الدعم العيني النقدي لعدد من الأسباب.

وتابعت: "آراء كثيرة تُطرح في قضية الدعم، نتابعها معًا بدقة وحيادية كاملة، لتكون حاضرة في أثناء جلسات الحوار الوطني بما يضمن تمثيل كافة الرؤى والمقترحات، فقضية الدعم هي قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق وحياة كريمة".

واختتمت: "كما نذكركم أننا ما زلنا نستقبل جميع المقترحات الخاصة بقضية الدعم حتى يوم 10 أكتوبر، على وسائل التواصل المُعلنة".

مساندة الموقف المصري

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس السيسي جدَّد مطالبته للحوار الوطني بايلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فعاليات الحوار الوطني خلال الفترة الحالية والقادمة.

وأوضح "رشوان"، أن مجلس الأمناء استجاب لدعوة الرئيس السيسي، مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار سيناقش ويحدد في اجتماعه المقرر اليوم الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وتابع: إن مجلس الأمناء سيقوم برفع توصيات الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية للرئيس السيسي ليتخذ بشأنها ما يراه".