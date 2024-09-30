شريفة ماهر لـ "البوابة نيوز": عيد ميلادي في شهر مارس وويكيبيديا أخطأ

تداول عدد كبير من المواقع الإخبارية بأن عيد ميلاد الفنانة القديرة شريفة ماهر 30 سبتمبر، وأكدت أن الحقيقة ليس اليوم في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز".

وقالت شريفة ماهر: "ويكبيديا أخطأ في عيد ميلادي، أنا ولدت يوم 13 مارس 1939، العمر مجرد رقم، الأهم هي الروح، وأنا يصلني كل حب الجمهور لي في كل الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية".

من هي شريفة ماهر ؟

قدمت الفنانة شريفة ماهر أعمالًا فنية خالدة مع عمالقة الفن الجميل مثل، إسماعيل يس، صلاح ذو الفقار، شكري سرحان، سعاد حسني، رشدي أباظة، فريد شوقي، نبيلة عبيد.

عُرفت داخل الوسط بأدوار الفتاة المتسلطة القوية، كما برعت في تقديم الأغاني و أحبت التمثيل منذ وجودها بالمدرسة الفرنسية، وكان السبب الرئيسي حبها الشديد للفنان الأمريكي "كلارك جيبل" والمحبة الفنية الثانية كانت مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذي تنبأ لها بمستقبل فني باهر.

بدأت حياتها الفنية من خلال الإذاعة المصرية حيث سجلت أغنية للملحن أحمد عبدالقادر، وبعد ذلك تفتح السينما ذراعيها للفنانة شريفة ماهر وتقدم عدد من الأعمال الفنية المتميزة حتى وقتنا هذا.

أبرز أعمالها الفنية: "رجل له ماضي، أبناء الشيطان، المصير، عذراء وثلاثة رجال، كلمة السر، بئر الأوهام، الفرن، جفت الدموع، كرامة زوجتى، قصر الشوق، فارس الصحراء، العقلاء الثلاثة، الحياة حلوة، فاتنة الجماهير، رابعة العدوية، شاطئ الحب، لن أعترف، أعز الحبايب، الفانوس السحري، صخرة الحب، المتهم، إزاى أنساك، إسماعيل يس في البوليس وغيرهم.