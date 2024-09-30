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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي في تزوير بيع عقار بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة  تشكيل عصابي بالسجن 3 سنوات لتزوير محررات رسمية بالسلام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بتزوير بيع عقار  مقابل مبلغ مالي 300الف جنية واستخدام اختام مقلدة ، ومحررات رسمية وأظهراها أمام الجهات الرسمية بصورة سليمة على خلاف الحقيقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بتزوير المحررات الرسمية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين واعترفوا بالاشتراك مع عامل في تزوير المحررات الرسمية 
وضبط بحوزتهم علي  (عدد كبير من الشهادات المزورة وادوات للتزوير - عدد من الأصول والصور  للمحررات الرسمية – 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى اختام مقلده في التزوير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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