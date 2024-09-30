تسييم شمامسة جدد بكنيسة أم الرحمة بناشفيل في الإسماعيلية

ترأس مساء أمس، الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على أمريكا وكندا صلاة القداس الإلهي، بكنيسة أم الرحمة، بناشفيل - بمحافظة الإسماعيلية.

شارك في الصلاة الأب سعيد لوقا، راعي الكنيسة، والأب أمين توفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بچاهين، بإيبارشية المنيا، حيث قام الأنبا بولا بسيامة اثنين وعشرين شماسًا من أبناء الرعية على الدرجات الصغرى: المرتل، والقارئ، كما ألقى نيافته عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الرحمة".

وفي حواره مع المحتفى بهم، قدم المطران كلمات التشجيع لأبنائه الشمامسة، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، والمواظبة على حضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية، وحفظ الألحان الطقسية.

وشجع الأنبا بولا شفيق الشمامسة أن يساعدوا شعب الكنيسة في الصلاة أثناء الذبيحة الإلهية، وكافة الصلوات الروحية، التي تنظمها الرعية، حتى يكونوا قدوة حسنة لمن حولهم، نظرًا لكونهم هياكل للروح القدس، وروح الله ساكن بداخلهم.

وفي نهاية الاحتفال، قام الزائر الرسولي بتوزيع الهدايا التذكارية على الشمامسة المرتسمين، ملتقطًا الصور الختامية معهم.