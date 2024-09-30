ضمن مبادرة "بداية".. توقيع الكشف الطبى على 1584 حالة بالمجان المنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "بداية"، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عبدالحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية بـ" قرية 8" بمركز المنيا، خلال يومي 24 و25 سبتمبر الجارى، أسفر عنها توقيع الكشف الطبي على 1584 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.

وأشار إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء 266 حالة جراحة، 483 حالة أطفال، 276 حالة باطنة، و60 حالة نساء، 62 حالة أسنان، 128 حالة جلدية،94 أنف وأذن ،215 رمد ، وإجراء 174 تحليلا متنوعا، و4 حالات أشعة عادية، 109 كشوفات مبكر للضغط والسكر، و5 حالات خلع أسنان، وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لـ170 من أهالي القرية.

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