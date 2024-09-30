غدا.. بدء تسكين الطلاب الجدد بمدن سوهاج الجامعية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء إجراءات تسكين الطلاب الجدد لعام 2024 - 2025 م بالمدن الجامعية وذلك غداً الثلاثاء الموافق ١ كتوبر، وتستمر علي مدار يومين، وذلك بالمدينة الجامعية طالبات بمقر الجامعة القديم.

وقال “النعماني” إن المدن الجامعية أنهت الأسبوع الماضي تسكين طلابها القدامى، وتستعد غداً لتسكين طلابها المستجدين، موجهاً بسرعة الإنتهاء من إجراءات التسكين بالمدن الجامعية للطلاب المغتربين، وذلك لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لمساعدتهم علي الانتظام في المحاضرات بسهوله ويسر.

وأضاف الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إنه بناء على الجدول الزمنى المقرر لتسكين الطلاب فقد تحدد يومى ١ و٢ اكتوبر تسكين الطلاب الجدد بواقع يوم واحد للطالبات لجميع الكليات والفرق الدراسية، ،ثم يليه يوم اخر لتسكين الطلبة الجدد لجميع الكليات والفرق الدراسية.

وذكر حامد الخولي مدير عام المدن الجامعيه انه سيتم تسكين الطلاب الجدد هذا العام والذين انطبقت عليهم شروط السكن بالمدن الجامعية، وهى فيما يتعلق بالمسافة فقد تم قبول الطلاب والذى تبعد مسافتهم عن الجامعة 30 كيلو متر للطلبه، 25 كيلو متر للطالبات وفيما يتعلق بالسن فقد تم قبول مواليد 1 / 9 / 2006 فأصغر للطالبات و مواليد 1/ 10 / 2006 فأصغر للطلبة..