أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودا ضخمة ببرنامج الحماية المجتمعية

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الدولة بذلت مجهود ضخم ببرنامج الحماية المجتمعية، مشيرا إلى ذلك المجهود تجلت آثاره الإيجابية بشكل كبير في الفترة الماضية، إذ عملت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعد من أهم المبادرات المتوفرة في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الكثير من المؤسسات سعت للمساهمة ببرامج الحماية المجتمعية مثل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن تلك المؤسسات تساهم بدور كبير وفعال في المجتمع.

وأوضح أن الدولة تقدم الكثير من الدعم بمختلف أشكاله للمواطن المصري، مشيرا إلى أن البطاقة التموينية تعد أحد أشكال هذا الدعم، متابعا أن قيمة الدعم وصلت إلى 630 مليار جنيه في الموازنة العامة.

وأشار إلى أن كل الإجراءات المتخذة من جانب الدولة تعمل على طمأنة المواطن، متابعا أن الدولة تمتلك قاعدة بيانات قادرة على تقييم الوضع والنظر في مسألة تحويل الدعم ليصبح دعم نقدي أو الاستمرار على الدعم العادي.