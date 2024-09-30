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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بركوب القطارات دون حجز

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه اعتباراً من الغد يتم السماح للطلبة حاملى اشتركات الدرجة الثالثة المكيفة السفر بقطارت الدرجة الثالثة المكيفة أو الدرجة الأدنى مباشرة دون حجز مقعد وفى حالة رغبته بحجز  مقعد يتم التوجه إلى شباك  التذاكر لحجز مقعد  ودفع مبلغ 10جنيهات للدرجة الثالثة المكيفة  ومبلغ 5 جنيهات للدرجة الثالثة تهوية بحد أقصى رحلتين يومياً ( رحلة ذهاباً ورحلة إياباً ) وذلك تسهيلاً على جمهور الركاب من الطلبة . 
وأكدت الهيئة أنه فى حالة تواجد حامل اشتراك طلبة الدرجة الثالثة المكيفة بالقطارات ذات الدرجة الأعلى ( أولى وثانية مكيفة بجميع أنواعها ) يعتبر راكب بدون تذكرة ويُحصل منه الأجرة والغرامة المقررة طبقاً للتعليمات . 
كذلك قررت الهيئة اعتباراً من الغد إلغاء ختم تذكرة العودة اليومية اليدوية ( الكرتون والورقية ) للدرجة الثالثة ( تحيا مصر ) من محطة العودة والإكتفاء بتقديمها للكمسارى داخل القطار وذلك تيسيراً على جمهور الركاب ولانتظام العمل بمكاتب التذاكر. وشددت الهيئة على أنها لاتدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب .

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