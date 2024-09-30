النقل: وصول الدفعة الأولى من أوناش محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط اليوم السفينة TAI XING والتي تحمل على متنها عدد 10 أوناش كهربائية ( RTG ) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول ، كدفعة أولى ضمن 40 ونش ساحة ستصل تباعاً إلى محطة تحيا مصر 1 بخلاف أوناش الأرصفة التي ستصل الفترة المقبلة ، هذا وقد أوضح المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) أنه وبالتنسيق مع هيئة ميناء دمياط تم استقبال هذه الأوناش التي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيداً على النهج الخاص بهيئة ميناء دمياط باستخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل ، ببدء تنفيذ اعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط تمهيداً لقرب إفتتاحها وتشغيلها .

هذا وقد وجه الفريق مهندس كامل الوزير ، اللواء بحرى أ.ح طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لسرعة دخول السفينة وتراكيها على رصيف المحطة لإنزال الأوناش بأمان .

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء ، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 متر وأعماق الأرصفة إلى 18 متر وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت المانيا ، كونتشيب ايطاليا ، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد )

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات ، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجيستي المتكامل ( طنطا / المنصورة / دمياط ) والذي يتكون من ( المنطقة اللوجيستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط ) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجيستي ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .