"المعلمين" تستقبل أسرة معلم ديرمواس وتمنح زوجته عمرة

استقبل خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أسرة المعلم الراحل اسماعيل حلمي مدير التعليم الإعدادي والثانوى بإدارة ديرمواس بمحافظة المنيا، والذي توفي بأزمة قلبية بعد تعرضه للإهانة خلال اجتماعا رسميا فى الإدارة التعليمية.

وقرر الزناتي إدراج حالة وفاة المعلم اسماعيل حلمي، ضمن حالات الوفاة بحادث ويتم صرف المبلغ المخصص لها، إلى جانب صرف الميزة التأمينية المستحقة كاملة لأسرة المعلم.

كما قرر رحلة عمرة لزوجة المعلم تتحمل النقابة العامة تكاليفها.

حضر اللقاء محمد عبد الله وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية وحمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، وهيئة مكتب النقابة الفرعية بملوي.

ووجهت زوجة المعلم الراحل، الشكر إلى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، وحمادة النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، على الدعم والمساندة التى قدمتها نقابة المعلمين، لأسرتها فى مصابهم الأليم وحفظ حقوق زوجها واتخاذ كافة الطرق القانونية لمعاقبة المتسبب فى وفاته، حتى صدور قرار استبعاده من الإدارة التعليمية.