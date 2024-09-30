قطع أوتار اليد.. استمرار حبس أب وأبنائه لاتهامهم بالتعدى على ناشئ بنادي السكة الحديد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس أب ونجليه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على لاعب كرة قدم ناشئ بنادي السكة الحديد في منطقة كرداسة، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة باليد.

التعدى على لاعب نادي السكة الحديد

بداية الواقعة بورورد إخطار إلى وحدة مباحث كرداسة من المستشفي باستقبال شخص مصاب بجرح قطعي متهتك في اليد اليسرى وعدة كسور، وبالفحص والإنتقال لمحل البلاغ، تبين من تحريات الأجهزة الامنية، وجود خلافات بين المجنى عليه وجيرانه، تطورت إلى مشاجرة حيث تعدى عليه أب ونجليه بالضرب بأسلحة بيضاء مما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى، وخضع لاعب نادي السكة الحديد لجراحة الاستكشاف بالعمليات، بعدما أصيب بقطع بأوتار اليد اليسرى العميقة والسطحية وقطع بالعصب المغذي لليد وقطع ببعض الشرايين العميقة والجلدية مع وجود كسر بالأصبع الخامس.

وتم عمل تثبيت للكسر عن طريق دعامة داخلية وإصلاح الأوتار والأعصاب والعضلات باليد ووقف النزيف وربط الأوعية الدموية.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين وهم أب ونجليه وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهم.