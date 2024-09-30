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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف على دير البلح وسط قطاع غزة

قصف طائرات الاحتلال
قصف طائرات الاحتلال
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استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية فلسطينية - في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - باستشهاد أربعة مواطنين في منطقة الحكر بدير البلح، بينهم طفلان يبلغان من العمر 7 أشهر و5 أعوام، وذويهما.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41595 مواطنا، وإصابة 96251 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
 

استشهد قصف طائرات الاحتلال غزة