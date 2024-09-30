استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف على دير البلح وسط قطاع غزة

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية - في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - باستشهاد أربعة مواطنين في منطقة الحكر بدير البلح، بينهم طفلان يبلغان من العمر 7 أشهر و5 أعوام، وذويهما.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41595 مواطنا، وإصابة 96251 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

