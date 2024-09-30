عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ينظمون مظاهرة احتجاجية أمام منزل نتنياهو

نظمت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة مظاهرة احتجاجية أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن عائلات الرهائن ومحتجين آخرين نظموا مظاهرة محدودة أمام منزل نتنياهو اليوم /الاثنين/احتجاجا على عدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، ورفع المحتجون لافتات تحمل شعار "حكومة الموت"، بالإضافة إلى صور لبعض الرهائن.

وكانت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة قد طالبت الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على نتنياهو من أجل التوصل لصفقة تبادل، مؤكدين أن نتنياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير المحتجزين إلى الموت، وقالوا إن نتنياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدى إلى مقتل الرهائن وأن توسيع العملية العسكرية في الجبهة الشمالية لتشمل لبنان دون عقد صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على المحتجزين بغزة.