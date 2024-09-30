صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.62%، ليصل إلى مستوى 31,653.61 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.78%، وصولًا إلى مستوى 3,123.09 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.77%، وصولًا إلى 7,547.81 نقطة.

وارتفع أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 10,743.75 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.88% وصولًا لمستوى 6,372.9 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.78%، ليصل إلى مستوى 39,100.85 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.7%، مسجلًا 13,746.86 نقطة.