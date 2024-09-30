فيديو| بهدف السيطرة على التغيرات المناخية.. خطة لتعبئة المحيطات بالحديد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "بهدف السيطرة على التغيرات المناخية.. خطة لتعبئة المحيطات بالحديد".

وقال التقرير: "بحثا عن حلول لإنقاذ مستقبل البشرية بعد الموجات العنيفة لتأثيرات التغيرات المناخية، يبحث العلماء والمختصون في جميع أنحاء العالم عن حلول خارج الصندوق لتحقيق هذا الهدف وتطبيق تقنيات لم يعهدها التاريخ الإنساني من قبل، وواحد من هذه الحلول هو الذي طرحه علماء أمريكيون لتعبئة المحيط الهادئ بمسحوق الحديد".

وأضاف: "في الولايات المتحدة فكر علماء في استغلال مسحوق الحديد لما يتمتع به من مواصفات في تعبئة سطح المحيط الهادئ به، وهي تقنية تسمى تخصيب الحديد في المحيط، وبقيت في إطارها النظري لسنوات طويلة ولكن يسعى العلماء الأمريكيون بأن يتم التطبيق العلمي لهذه الخطة بحلول 2026 ومن خلال استخدام هذه التقنية الجديدة يرون أنه سيتم تحفيز نمو العوالق المستهلكة لثاني أكسيد الكربون وهو ما سيؤدي بدوره إلى إزالة 50 مليار طن من الغاز الكربوني بحلول عام 2100 لتقل بهذه الفترة درجة حرارة الأرض بمقدرا 2.7 فهرنهايت وبهذا يتم القضاء نسبيا على ظاهرة الاحتباس الحراري".