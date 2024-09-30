مصرع شخصين وإخلاء عدة قرى في اليونان جراء اشتعال حريق غابات

أعلنت السلطات اليونانية مصرع شخصين وإخلاء عدة قرى من سكانها جراء اشتعال حريق غابات ضخم قرب منتجع سياحي ساحلي بجنوب البلاد.



وقالت سلطات الإطفاء، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم/الاثنين/، إن قرابة 350 رجل إطفاء يبذلون جهودا للسيطرة على الحريق الذي اشتعل ليلا في منطقة "بيلوبونيز" التي تبعد 150 كيلو مترا عن العاصمة آثينا، فيما أجلت السلطات السكان من عدة قرى كإجراء احترازي.

وأوضحت السلطات أن الرياح الشديدة ساهمت في انتشار الحريق في الغابات التي جفت بشكل كبير بفعل فصل الصيف القاسي، فيما لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر في المباني.

يُشار إلى أن اليونان مثل دول أوروبية عديدة تعاني من الانتشار الواسع لحرائق الغابات في فصل الصيف من كل عام..وواجهت السلطات خلال الشهور الماضية أكثر من 4500 حريق غابات.