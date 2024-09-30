جيش الاحتلال يعترض مسيرة حاولت اختراق حقل غاز

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، اعتراض مُسيَّرة اخترقت منطقة المياه الاقتصادية في شمال البلاد.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة «إكس»: «قبل قليل تم اعتراض مُسيَّرة اخترقت منطقة المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل في شمال البلاد».

وأضاف أنه «لم يتم تفعيل الإنذارات». ووفق موقع «0404» الإسرائيلي: «تشير التقديرات إلى أن المُسيَّرة كانت في طريقها إلى حقل كاريش للغاز الذي يعد أهم الأصول الاستراتيجية».

ووفق ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، أسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية مُسيَّرة معادية دخلت المياه الإقليمية قادمة من الشمال.