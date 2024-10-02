بعد سفره إلى سويسرا.. «كولر» يثير غضب النادي الأهلي

ما زالت توابع زلزال خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك تلقى بظلالها على الأوضاع داخل النادي الأهلي، وسط حالة من الغضب تسيطر على السويسري مارسيل كولر الذي يحمل الإدارة جزءا كبيرا من المسئولية لعدم تلبية مطالبه بالتعاقد مع صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وما زاد من الأزمة وحالة الغضب سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني، إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة بعد خسارة السوبر الأفريقي، وتجاهل تقديم التقرير الخاص بأسباب الهزيمة من الزمالك حيث أبدت لجنة التخطيط غضبها من تصرفات “كولر” خاصة أن المدير الفني سبق وحصل، على 20 يوما إجازة بعد نهاية الدوري.

وينتظر مسئولو الأهلي عودة كولر من سويسرا لعقد جلسة مع محمود الخطيب خلال الساعات المقبلة لمناقشة الملفات المهمة داخل الفريق وتداعيات خسارة كأس السوبر الأفريقي واستعدادات الفريق لبطولة السوبر المحلي ومواجهة العين الإماراتي في كأس الأندية للقارات إنتر كونتينينتال آخر أكتوبر الجاري.

ورغم إعلان النادي الأهلي في وقت سابق غلق ملف الصفقات حتى يناير المقبل، إلا أن الأوضاع التي يمر بها الفريق أعادت ملف الصفقات إلى دائرة الضوء من جديد وربما تشهد الفترة المقبلة تدعيمات جديدة للفريق قبل غلق باب القيد المحلي سواء لاعبين أجانب أو محليين.

ومن المنتظر أن يتم طرح أسماء بعض اللاعبين من جانب مارسيل كولر للتفاوض معهم قبل غلق باب القيد في الفترة الحالية أو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل وعلى رأسهم التونسي محمد بن رمضان والفلسطيني يوسف ساليتش ومدافع محلي.