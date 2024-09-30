أمريكا تؤكد استعدادها للرد على أي تهديدات في الشرق الأوسط مع السعي لتخفيف حدة التصعيد

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها وقواتها في الشرق الأوسط، مع السعي لتخفيف حدة التصعيد من خلال الردع والدبلوماسية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، بحسب ما نشره "البنتاجون"، اليوم /الاثنين/، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ويقدم توجيهاته لفريقه بشكل مستمر.

وشدد أوستن على أن الولايات المتحدة عازمة على منع إيران أو أي من شركائها أو وكلائها من استغلال الوضع الحالي أو توسيع دائرة الصراع. وأضاف أن واشنطن مستعدة لاتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالحها وأفرادها في حال استهدافهم.

في السياق.. أشار رايدر، إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بقدرتها على نشر القوات بسرعة في حال حدوث أي طارئ، حيث تستمر وزارة الدفاع الأمريكية في تعديل وضع قواتها في المنطقة بشكل دينامي، بما يتماشى مع تطورات الوضع الأمني.

وقد وجه أوستن ببقاء مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في مسرح القيادة المركزية الأمريكية، واستمرار عمليات مجموعة "يو إس إس واسب" البرمائية في شرق البحر المتوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، تعزيز قدراتها الجوية الدفاعية في المنطقة خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك دعم أسراب مقاتلات (إف-22) و(إف-15-إي) و(إف-16) و(آيه-10)، لتعزيز الدعم الجوي الدفاعي الأمريكي.

كما أكد أوستن رفع جاهزية القوات الأمريكية الإضافية للنشر السريع، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تواصل الحفاظ على قدرات دفاع جوي قوية ومتكاملة لضمان حماية القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط.

