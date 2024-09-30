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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء اليابان الجديد: سأدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في 27 أكتوبر المقبل

شيجيرو إيشيبا
شيجيرو إيشيبا
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أعلن الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان شيجيرو إيشيبا، عزمه الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 27 أكتوبر المقبل.


وأوضح إيشيبا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الاثنين/ في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 15 أكتوبر المقبل.
جدير بالذكر أنه بعد فوز إيشيبا في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، من المقرر أن يتم تنصيبه رئيسا لوزراء اليابان غدا /الثلاثاء/ خلال جلسة استثنائية للبرلمان، حيث يسيطر الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، على مجلسي البرلمان.
 

الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان شيجيرو إيشيبا إجراء انتخابات عامة مبكرة