التشيك تعتزم نشر ألف جندي إضافي بالمناطق المتضررة من الفيضانات

أعلنت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، أنه سيتم نشر ما يقرب من ألف جندي إضافي بالمناطق المتضررة من الفيضانات للمساعدة في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.



ونقل راديو براغ الدولي اليوم /الاثنين/، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، عن تشيرنوخوفا قولها "إنه بعد اجتياح الفيضانات لأجزاء من البلاد، سارع الجيش بنشر 900 جندي في المناطق المتضررة، كما أرسل 200 قطعة من المعدات للمساعدة على الأرض".

وأوضحت الوزيرة أن الجيش يبذل قصارى جهده لمساعدة المواطنين على التعاطي مع تداعيات الفيضانات بأسرع وقت ممكن، وأن مدة مهمته ستعتمد على احتياجات المناطق المتضررة.

وكانت وزارة الدفاع التشيكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عزمها بناء 20 جسرا مؤقتا في المناطق التي غمرتها الفيضانات، مشيرة إلى أنه تم نشر مهندسين ومسعفين وطيارين وخبراء في مجال الأرصاد الجوية في المناطق المنكوبة للمساعدة في جهود الإغاثة.

وكانت الأمطار الغزيرة والفيضانات قد عصفت مؤخرا بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى منها بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا.

