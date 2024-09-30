"التخطيط القومي" يستعد لحفل تخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني

يستعد معهد التخطيط القومي لحفل تخريج دفعة جديدة من برنامجي الماجستير الأكاديمي والمهني 2023/2024 دفعة (الأستاذ الدكتور على نصار).

يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع والدكتور يحي حسين المنسق العلمي لبرامج الدراسات العليا، وعدد من القيادات العلمية والإدارية بالمعهد.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور أشرف العربي، حرص المعهد على تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي الوطنية في تقديم برامجه الدراسية لرفع كفاءة الكوادر البشرية، في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وإنشاء نظام فعال يرتقي بالعملية التعليمية والبحثية، ومستوفيا متطلبات الجودة الشاملة، ليصل بها للريادة وتبوء مكانة مرموقة بين الكيانات المماثلة على الصعيد الاقليمي والدولي.

وأضاف العربي أن إطلاق اسم الراحل الدكتور علي نصار على الدفعة الحالية يأتي عرفانا واعتزازا من المعهد بنا قدمه الراحل الجليل الذي كرس حياته بشرفٍ وأمانة وإخلاص للبحث العلمي، وتقديرا لرحلة عطائه، وإسهاماته وجهوده الدؤوبة وأبحاثه القيمة التي تركت بصمات لا تمحى في مجالات التخطيط والتنمية، وتخليدا لذكراه ليكون قدوة ونبراسا للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن معهد التخطيط القومي يقدم برامج أكاديمية ومهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والتي تشمل على كل من: الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية"، والماجستير المهني في "التخطيط للتنمية المستدامة"، والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم".