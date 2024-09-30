صدمة في الأهلي.. تعرف على مدة غياب محمد هاني بعد الإصابة في الركبة

تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر صدمة كبيرة بتأكد غياب محمد هاني ظهير ايمن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وتعرض محمد هانى للإصابة بجزع في أربطة الركبة خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، وخرج من الملعب في الدقيقة 27 إثر تعرضه لإصابة قوية خلال اللقاء.

وأعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأشعة التي أجراها محمد هاني، عقب عودة البعثة من السعودية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة، أثبتت وجود جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

وأضاف طبيب الأهلي، أن محمد هاني يحتاج إلى برنامج تأهيلي سيبدأ في تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن مدة غياب محمد هاني ستتراوح بين شهرين و3 شهور بسبب الإصابة.

وتأكد غياب محمد هاني من مباراة السوبر المحلي المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل، كما يغيب ايضا عن مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس القارات للاندية إنتر كونتينينتال يوم 29 اكتوبر المقبل.