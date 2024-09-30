تداول 9 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع و 602 شاحنة و 520 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و429 شاحنة و 506 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500 طن بضائع 173 شاحنة و 14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة و JAOHAR UK وغادرت العبارة امل ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 290شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 علي متنها 415 سيارة بوزن 830 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكبا بموانيها.

