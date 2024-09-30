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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000   طن بضائع و 602  شاحنة و 520 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500  طن بضائع و429 شاحنة و 506 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4500  طن بضائع 173 شاحنة و 14 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة و JAOHAR UK وغادرت العبارة امل ، كما تم تداول 2500 طن بضائع و 290شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة  . 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE1 علي متنها 415 سيارة بوزن 830 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1125 راكبا بموانيها.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر تداول 9000 طن بضائع حركة الصادرات حركة الوارد