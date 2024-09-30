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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: اعترضنا مسيرة اخترقت الحدود البحرية شمالي إسرائيل

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن جيش الاحتلال، أنه اعترض مسيرة اخترقت الحدود البحرية شمالي إسرائيل كانت في طريقها لاستهداف حقل كاريش للغاز.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

قوات الاحتلال طائرة مسيرة