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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث اقتصادي: مصر تضع خطة استراتيجية لتوفير مخزون آمن من السلع الغذائية

محمد البهواشي
محمد البهواشي
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قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن مصر وضعت خطة استراتيجية بتكليفات مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير مخزون أمن من السلع الغذائية التي تتأثر بالأزمات العالمية، مشيرا إلى أن تلك الأزمات تؤثر بالسلب على توافر السلع الأساسية التي يجب توافرها في كل منزل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن توفير مخزون أمن من السلع الأساسية يعمل على تأمين الاقتصاد المصري من الأزمات التي يتعرض لها العالم، مشيرا إلى أن العالم تعرض للكثير من الأزمات السياسية والحربية على مدار الأربع سنوات الماضية، متابعا أن تلك الأزمات مازالت مستمرة حتى الآن.

وأوضح أن توافر المخزون الأمن من السلع يعطي متخذ القرار القدرة على تجنب تمرير الآثار السلبية للأزمات العالمية إلى السوق المصري، مشيرا إلى أن توفير تلك السلع يتطلب وجود مبالغ مالية ضخمة بالإضافة إلى إدارة المخزون المتوفر بشكل جيد لتفادي أثر الأزمات السلبية.

وأشار إلى أن الدولة علمت على توزيع المنافذ التي توفر السلع الأساسية على جميع أنحاء الجمهورية، متابعا أن تلك المنافذ تنشأ بتعاون بعض الوزارات  والجهات الحكومية كوزارة الزراعة والتموين والداخلية والقوات المسلحة الذين يعملون معا لخلق شبكة منتشرة على مستوى الجمهورية تهدف إلى توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري.

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