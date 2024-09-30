أستاذ تخطيط عمراني: سكن لكل المصريين تخاطب فئتي محدودي ومتوسطي الدخل

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الدولة أطلقت مبادرة «سكن لكل المصريين» التي تخاطب فئة محدودي ومتوسطي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية على نموذجين، الأول 75 متر عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، والنموذج الثاني 90 متر عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، موضحا أنّه سيجرى تسليم الوحدات كاملة التشطيب، بهدف تقليل التكاليف على المواطن وتجنبه متاعب التشطيب الطويلة.

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الوحدات السكنية التي توفرها الدولة المصرية تتصل جميعها بعناصر البنية الأساسية إذ تتوافر مياه صالحة للشرب وصرف صحي وشبكة طرق وكهرباء، كما توجد الكثير من الخدمات والمرافق العامة، مشيرا إلى أنّ الوحدات تُسلم بالتقسيط على فترات طويلة تصل إلى 30 عام بما يتناسب مع فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.

وواصل، أنّ الحكومة المصرية توفر الدعم اللازم للمواطن فيما يتعلق بالمناطق السكنية، إذ تسهل الدفع، وتحرص على التنوع الجغرافي للوحدات السكنية، كما أنّ «سكن لكل المصريين» من أهم المبادرات التي تهتم بتوفير الوحدات لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.