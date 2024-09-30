السلطات الأمريكية: مصرع نحو 100 شخص جراء إعصار "هيلين"

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم /الاثنين/، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الإعصار "هيلين" إلى نحو 100 شخص بينما يواصل رجال الإنقاذ، الذين تعيقهم الطرق والجسور المغلقة، البحث عن ناجين في المنازل المتضررة في عدة ولايات جنوب وشرق الولايات المتحدة.



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن بيان للسلطات قوله "إنها بدأت جهود إنقاذ مكثفة بعد أن تسببت رياح وأمطار وعواصف ناجمة عن الإعصار "هيلين" في انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان وتدمير طرق وجسور، كما أدت إلى فيضانات مدمرة من فلوريدا إلى فرجينيا".

جدير بالذكر أن السلطات الأمريكية كانت قد أعلنت أمس أن حصيلة القتلى جراء الإعصار "هيلين" وصلت إلى 63 شخصا على الأقل، بينما يواصل رجال الإنقاذ، الذين تعيقهم الطرق والجسور المغلقة، البحث عن ناجين في المنازل المتضررة.

