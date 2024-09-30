استشهاد 105 وإصابة 359 لبنانيا في غارات إسرائيلية على بلدات وقرى الجنوب خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم /الاثنين/ أن غارات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن استشهاد 105 مواطنين وإصابة 359 آخرين بجروح.



وأفادت وكالة ألأنباء اللبنانية اليوم بأن مسيرة معادية استهدفت ليلا، شقة تقع في الطابق الخامس في مبنى بمحلة الكولا - بيروت.. موضحة أنه على الفور، حضرت سيارات الإسعاف والإطفاء للمكان المستهدف، وعملت فرق إطفاء بيروت على إطفاء الحريق، وعرف من الشهداء الذين سقطوا في الغارة، عضو المكتب السياسي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" محمد عبد العال.

ولفتت الوكالة إلى سقوط شهداء من طواقم المسعفين في الهيئة الصحية الإسلامية، بعد استهداف مركز الهيئة في سحمر بالبقاع الغربي فجرا.