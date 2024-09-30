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الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

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أطلقت وزارة العمل، مبادرة "سلامتك تهمنا"، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة ،لتوعية وتدريب مجموعة من العاملين بالمنشأت التابعة لجهاز "المدينة"، بأهمية السلامة والصحة المهنية، حيث يجرى تنظيم دورات، وندوات توعوية تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود في هذا المجال ،في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقالت معلومات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية :انطلقت هذه المبادرة ،تفعيلاً لدور المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية التوعوي، وأوضحت، أن افتتاح اليوم الأول للمبادرة شهد كلمة للدكتور محمد الوحش رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة،الذي رحب بالحضور.

وأكد أهمية هذه البرامج التوعوية لخدمة أصحاب الأعمال والعمال،وخلق بيئة عمل لائقة لصحة العامل،وسلامة أدوات ،وأماكن  العمل والإنتاج.

كما نقلت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ،تحية وزير العمل محمد جبران إلى جميع المشاركين، وأكدت أهمية العمل على ضرورة تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل آمنة ،والتوعية بمفهوم السلامة والصحة المهنية التي تشمل كل جوانب الحياة ، وقالت أن البرنامج التوعوي هذا  تم تصميم محتواه بحيث يغطى جميع النقاط الأساسية والهامة، ووصفت جميع المتدربين بالسفراء الذين سيقومون بنقل المعرفة لزملائهم و فرق العمل عند العودة لمواقعهم و هو الهدف الأساسي من "المبادرة".

يشار إلى أن الفعاليات التي تستمر على مدار الأيام الثلاثة تشمل مجموعة من  المحاضرات،يقدمها محاضرين من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وكانت المحاضرة الأولى بعنوان: "تشريعات السلامة والصحة المهنية"، القتها كيميائية منى الدردير، والمحاضرة الثانية عن "المخاطر الفيزيائية والكيميائية"، يلقيها كيميائى محمد مدكور ،والمحاضرة الثالثة بعنوان "المخاطر البيولوجية والسلبية"، يلقيها كيميائى اشرف مرزوق.

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