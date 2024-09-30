رئيس وزراء باكستان يعرب عن حزنه إزاء سقوط ضحايا جراء فيضانات نيبال

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن حزنه العميق إزاء سقوط ضحايا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات التي اجتاحت نيبال مؤخرا.



ونقل راديو باكستان اليوم /الاثنين/، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، عن شريف قوله "إن الشعب الباكستاني يتضامن مع رئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي، وشعب نيبال في هذا الوقت العصيب".

وأكد شريف أن باكستان مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لنيبال للتعاطي مع آثار الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة 170 شخصا وتسببت في تضرر حوالي 412 ألف عائلة.

جدير بالذكر أن مئات الأشخاص يلقون حتفهم سنويا جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة التي تجتاح نيبال خلال موسم الأمطار.