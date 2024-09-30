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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل الحالة الصحية لـ"كهربا".. قضى 3 ساعات في المستشفى وخضع لفحوصات طبية دقيقة

كهربا في المستشفى
كهربا في المستشفى
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تحسنت الحالة الصحية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات الماضية وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج عقب عودة بعثة الأهلي من السعودية بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وعاد محمود كهربا إلى منزله في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين بعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة للإطمئنان على حالته الصحية.

وكشف مصدر مقرب من محمود كهربا، أن اللاعب شعر فجأة بزيادة في ضربات القلب ودوار وهبوط في الدورة الدموية مما اضطره للذهاب إلى المستشفى من أجل الخضوع لفحوصات طبية بشكل دقيق.

وأضاف المصدر أن "كهربا" خضع لفحوصات طبية وتواجد في المستشفى تحت الملاحظة لأكثر من 3 ساعات قبل أن تتحسن حالته ويعود إلى المنزل بعدما خضع للعديد من الفحوصات والتحاليل الطبية للوقوف على حالته الصحية.

محمود عبدالمنعم كهربا النادي الاهلي كأس السوبر الافريقي