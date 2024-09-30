ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسبانيا.. استمرار عمليات البحث عن 48 مهاجرا بعد غرق قارب مهاجرين قرب جزر الكناري

غرق قارب مهاجرين
غرق قارب مهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت منظمة الإنقاذ البحري الإسبانية "سالفامنتو ماريتيمو" استمرار عمليات البحث عن 48 مهاجرا بعد غرق قارب مهاجرين قرب جزر الكناري.


وأفاد تلفزيون /بى أف أم/ الفرنسي، اليوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ الإسبانية استأنفت عملياتها على بعد حوالى أربعة أميال بحرية جنوب ميناء "لاإيستاكا" في جزيرة إل هييرو، إحدى جزر أرخبيل الكناري الإسباني، مشيرا إلى أن أجهزة الإنقاذ تمكنت من انتشال 27 مهاجرا على قيد الحياة من أصل 84 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى الساحل الإسباني، فيما تم انتشال 9 جثث بينهم طفل، بعد غرق القارب.


وأوضح أن عمليات البحث لا تزال مستمرة رغم تضاؤل الآمال في العثور على أحياء في هذا الحادث..فيما رجح رئيس منطقة جزر الكناري فيرناندو كلافيو أن تطفو الجثث خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة حسب التيارات.
ووفقا للحكومة الإسبانية، فإن القارب أبحر من نواذيبو بموريتانيا، على بعد حوالي 800 كيلو متر من مكان انقلابه.

منظمة الإنقاذ البحري الإسبانية غرق قارب مهاجرين