إسبانيا.. استمرار عمليات البحث عن 48 مهاجرا بعد غرق قارب مهاجرين قرب جزر الكناري

أكدت منظمة الإنقاذ البحري الإسبانية "سالفامنتو ماريتيمو" استمرار عمليات البحث عن 48 مهاجرا بعد غرق قارب مهاجرين قرب جزر الكناري.



وأفاد تلفزيون /بى أف أم/ الفرنسي، اليوم الاثنين، بأن فرق الإنقاذ الإسبانية استأنفت عملياتها على بعد حوالى أربعة أميال بحرية جنوب ميناء "لاإيستاكا" في جزيرة إل هييرو، إحدى جزر أرخبيل الكناري الإسباني، مشيرا إلى أن أجهزة الإنقاذ تمكنت من انتشال 27 مهاجرا على قيد الحياة من أصل 84 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى الساحل الإسباني، فيما تم انتشال 9 جثث بينهم طفل، بعد غرق القارب.



وأوضح أن عمليات البحث لا تزال مستمرة رغم تضاؤل الآمال في العثور على أحياء في هذا الحادث..فيما رجح رئيس منطقة جزر الكناري فيرناندو كلافيو أن تطفو الجثث خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة حسب التيارات.

ووفقا للحكومة الإسبانية، فإن القارب أبحر من نواذيبو بموريتانيا، على بعد حوالي 800 كيلو متر من مكان انقلابه.